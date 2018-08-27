В России вновь растет показатель ксенофобии

Согласно имеющимся статистическим данным, резкий рост был отмечен за последний год. Участники опроса заявили, что хотели бы ограничить проживание на территории РФ представителей «определенных национальностей».

При этом граждане России намного лучше стали относиться к иностранцам после домашнего чемпионата мира по футболу. Сообщается об этом в исследовании аналитического центра Юрия Левады, итоги которого были размещены 27 августа.

Более 67 процентов респондентов отметили, что правительство России должно принять меры, которые направлены на ограничение притока мигрантов. Еще год назад таковых людей было 58 процентов, однако если говорить о конкретных национальностях, то особенно показатель ксенофобии высок по отношению к цыганам, китайцам, вьетнамцам, а также к выходцам с Кавказа и жителям среднеазиатских республик бывшего СССР. Лишь 28 процентов уверены, что никакие ограничения не требуются.

«Показатель готовности ограничивать проживание в России тех или иных национальностей за год увеличился на 12 пунктов. Частота выбора тех или иных «нерусских» позиций также выросла в полтора раза в отношении почти каждой из них. Это означает, что население стало чаще выбирает более одной категории, чье проживание хотело бы ограничить. Говорить это может только о стремительно растущем показателе ксенофобии среди населения», - говорится в выводах ведомства.

Николай Офицеров