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| | Эрмитаж попал в мировой список лучших мест для любителей кошек

Эрмитаж попал в мировой список лучших мест для любителей кошек

Сегодня, 12:33

Седьмое место в рейтинге Петербургскому музею обеспечили охранники картинных галерей – коты, которых привезли сюда для борьбы с грызунами.

 

Санкт-Петербургский Государственный Эрмитаж попал в мировой список «кошачьих» мест. Любителей кошек российский музей не оставит равнодушными, как и мейн-куны Эрнеста Хемингуэя в США или амстердамский кошачий приют на воде. Рейтинг составлен американским изданием Bustle. Эрмитажные коты очень полюбились многим туристам, приезжающим в Россию.

История эрмитажных котов-охранников начинается с 18 века, когда Петр I привез голландского кота и поселил его в Зимнем дворце. Императрица Елизавета Петровна позже распорядилась выслать во двор котов для защиты имущества от грызунов. Статусом охранников котов наградила Екатерина II. Сегодня в музее Санкт-Петербурга обитают около 60 котов. Ежегодно в мае отмечают «День эрмитажного кота», а некоторые из питомцев даже предсказывают результаты футбольных матчей.


Мирослава Донцова

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