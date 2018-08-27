VIP-бабули крышуют район: В Ростове обнаружили лавочку для йогов

Все дело в том, что неизвестные прикрепили к лавочке доску, которая плотно утыкана гвоздями. При этом доску закрепили на амбарном замке, а у кого ключ – остается невыясненным.

Естественно, фотографии подобного «дворового» искусства разошлись по сети максимально быстрыми темпами. В местных пабликах Ростова-на-Дону моментально начали появляться различные предположения относительно того, для чего была установлена данная лавочка.

Местные бабушки, уверены одни, борются с пьяницами и наркоманами, а также бездомными, которые любят в теплое время года устроить себе гулянку на лавочках прямо под окнами жилых домов, где в это время отдыхают люди. Прозвучали и более креативные идеи.

«Это какие-то VIP-бабули, которые крышуют весь район и решают, какая лавочка кем будет использоваться. Они, наверное, и йоги плюс ко всему», - предположили ростовчане.

Выяснить, кто же сделал это и для чего так и не удалось, потому пользователям социальных сетей приходится играть друг с другом в догадки.

Николай Офицеров