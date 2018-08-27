Жители Челябинска просят снести поющий голосом Бузовой букет

Из-за пиар-акции телешоу «Замуж за Бузову» челябинцы вынуждены обходить центр города десятой дорогой, лишь бы не слышать надоевшие песни.

В одном из сообществ социальной сети «ВКонтакте» челябинцы пожаловались, что прогулка по центру города стала настоящим адом. Необычный арт-объект установили в одном из самых людных мест города – на улице Кирова. Огромный букет с цветами на так называемом «Челябинском Арбате» днями напролёт поёт голосом Ольги Бузовой. Такой пиар-ход приурочен к старту проекта «Замуж за Бузову» на телеканале ТНТ, где 15 мужчин борются за руку и сердце певицы.

«Челябинск, я начинаю опасаться за твоё психическое здоровье», - пошутил один из пользователей. Для большинства комментаторов идея поставить букет с песнями Ольги Бузовой показалась провальной. Они назвали это чушью и просят снести клумбу. «Нормально поместить это посреди города? Прямо на проходе у пешеходов. Много дешёвых цветов, перевитых тряпкой… прямо символизируют автора песни», - разозлилась не на шутку жительница Челябинска.

Сама идея с объёмной клумбой горожанам понравилась. Идея не нова и используется по всему миру. Так, в июле 2017 года у харьковского Центрального Дворца бракосочетания власти города установили подобную композицию под названием «Букет невесты» из живых цветов. Точно такая же клумба прошлым летом украсила площадь Ленина в Брянске в честь бала выпускников-медалистов.

Яна Белова