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| | Рушим стандарты красоты: Модели с генетическими особенностями завоевали мировые подиумы

Рушим стандарты красоты: Модели с генетическими особенностями завоевали мировые подиумы

Сегодня, 07:53

Дизайнеры используют необычную внешность девушек, чтобы обращать на свой бренд внимание. И это отлично работает.

20-летняя Майя Спенсер-Беркли обладает редкой генетической особенностью. Ещё в детстве ей поставили диагноз буллёзный эпидермолиз, из-за чего её кожа покрыта красными пятнами. До 17 лет она всячески скрывала свой недуг, но друзья и знакомый фотограф помогли ей получить первую популярность. Теперь девушка привыкает к роли востребованной модели и смело рушит стандарты красоты.

Пока многие прячут родимые пятна, 24-летняя бразильянка Мариана Мендес гордится своей огромной родинкой прямо на лице. Мать модели признаётся, что побоялась издевательств над дочерью и обратилась к врачу, но вывести родинку не получилось. Сейчас девушка использует это как свою уникальную фишку, точно также как Харнаам Каур гордится своей растительностью на теле.

Британка индийского происхождения страдает от синдрома поликистозных яичников, из-за чего её тело покрыто волосами по мужскому типу. Девушка попала в Книгу рекордов Гиннеса, как самая молодая женщина с самой длинной бородой. Юным моделям даже позволительно не соответствовать пресловутым стандартам 90-60-90, если их внешность резко отличается. Отличным примером стала модель размера «плюс сайз» Джоан Дион.

Она родом из Африки, где некоторые племена охотятся на альбиносов и убивают их ради жертвоприношения, но девушке повезло переехать в Лондон. Даже европейское общество не хотело принимать её необычную внешность, а издевательства подталкивали девушку к мыслям о суициде. Фотограф заметил её прямо на улице, и теперь девушка стремительно завоёвывает мировые подиумы.   


Яна Белова

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