Поезд на тот свет: Соцсети раскритиковали украинский состав «Херсон-Москва»

А все началось с фотографии на странице депутата Одесского горсовета ,Игоря Дмитриева в Facebook.

Выглядел поезд, мягко говоря, потрепанным, видавшим виды. Судя по проржавевшим насквозь вагонам, состав свое давно отслужил. Депутат уточнил, что отверстия сквозные. «Чисто индийская железная дорога», - пошутил он, но юмор оказался черным. Одна из пользвоательниц соцсетей написала, что ей доводилось ехать на этом «люксовом» драндулете, и поездок вышла нервной. «Это поезд на тот свет», - раскритиковали украинский состав «Херсон-Москва» остальные фолловеры депутата.

Как оказалось, бригада поезда под стать самому транспортному средству. Пассажиры буквально наводнили аккаунт Дмитриева жалобами на грязную мятую постель, хамоватых проводников, которые к тому же были выпившими. В вагонах было не убрано и стоял специфический запах мочи и блевотины. На все замечания пассажиров проводники грубили и советовали «жаловаться Путину». Журналисты в свою очередь предположили, что «УЖД» намеренно отправляет на территорию РФ списанные и пришедшие в негодность вагоны.

Ситуация беспроигрышная: или от путешествий в РФ украинцев отпугнет плачевное состояние транспорта, или они и вовсе не доберутся до пункта назначения. «Дорога длинная, опасностей много, а техника изношенная, все может случиться», - пишут СМИ.

Дарья Светозарова