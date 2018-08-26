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| | Власти Ростова-на-Дону заберут у РПЦ участок в парке Собино

Власти Ростова-на-Дону заберут у РПЦ участок в парке Собино

Сегодня, 07:40

Огромное количество ростовчан выступили против постройки духовного храма в донской столице.

 

Порядка четверти гектара парка Собино отдали РПЦ под застройку капитального храма. Вместо идеальной церкви в многострадальном сквере построили временное сооружение для молитвы. Строительство храма отложили на неизвестный срок. Местным властям не понравились действия епархии и они решили забрать земельный участок.

Действия РПЦ в парке Собино нарушают условия договора, поэтому отданная под строительство территория вернется обратно городским чиновникам.

Горожане совсем недавно узнали, что епархии отдали земельный участок в парке Собино. Ростовчане категорически против, чтобы такой большой кусок попал во владения РПЦ.

А накануне подростки разрушили часовню в Собино. Несовершеннолетние подожгли задание и скрылись. Огонь повредил стены часовни и другие внутренние материалы.


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