Власти Ростова-на-Дону заберут у РПЦ участок в парке Собино

Огромное количество ростовчан выступили против постройки духовного храма в донской столице.

Порядка четверти гектара парка Собино отдали РПЦ под застройку капитального храма. Вместо идеальной церкви в многострадальном сквере построили временное сооружение для молитвы. Строительство храма отложили на неизвестный срок. Местным властям не понравились действия епархии и они решили забрать земельный участок.

Действия РПЦ в парке Собино нарушают условия договора, поэтому отданная под строительство территория вернется обратно городским чиновникам.

Горожане совсем недавно узнали, что епархии отдали земельный участок в парке Собино. Ростовчане категорически против, чтобы такой большой кусок попал во владения РПЦ.

А накануне подростки разрушили часовню в Собино. Несовершеннолетние подожгли задание и скрылись. Огонь повредил стены часовни и другие внутренние материалы.