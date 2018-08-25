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| | Роман Абрамович сократил долю в «Первом канале» из-за израильского гражданства

Роман Абрамович сократил долю в «Первом канале» из-за израильского гражданства

Сегодня, 15:59

Теперь миллиардеру принадлежит 20% компании.

На днях появилась информация, что предприниматель Роман Абрамович уменьшил свою долю в «Первом канале». 4% акций Абрамович продал. Наиболее вероятный покупатель четырех процентов канала - Национальная медиа группа (НМГ). Роману Абрамовичу пришлось снизить долю вещателя из-за получения израильского гражданства. Дело в том, что российское законодательство запрещает иностранным лицам или тем, кто имеет два гражданства, владеть более 20% компании-учредителя российского СМИ. 51% «Первого канала» является собственностью государства. Национальной медиа группе ранее принадлежало 25%. Сумма сделки по продаже части пакета Абрамовичем не разглашается.

Напомним, в 2010 году НМГ купила у Абрамовича 25% телевещания за 145 млн долларов. На сегодня канала стоит намного меньше, чем несколько лет назад (в 2010 году «Первый канал» стоил 580 млн долларов), поэтому и 4% вещателя должны быть дешевле, отметил источник, близкий к окружению одного из акционеров.


Мирослава Донцова
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