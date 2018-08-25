На студию с вибратором: Певица превратила сокращения мышщ от оргазма в музыкальный трек

Девушка таким способом выразила свою сексуальность и призывает остальных женщин не стесняться естественных чувств.

Певица из США записала трэк необычным способом. Девушка выступает под псевдонимом Von. Пообщавшись с друзьями, она поняла: нужно записать песню с помощью вибратора. Певице необходимо было изучить последовательность вибрационных колебаний и перенести их в программу для создания аранжировок.

Von обзвонила всех разработчиков секс-игрушек, чтобы они предоставили ей электронный код, но никто так и не согласился помочь. В итоге певица отправилась за вибратором, который записывает сокращения мышц влагалища в ходе оргазма. Специальная программа помогла составить музыкальный такт полученных звуков.

Von все-таки удалось создать из колебаний вибратора басы. Новое произведение девушка назвала Action. Певица считает, что люди по-другому увидят женский оргазм, а именно, как он выглядит внутри. Исполнительница подчеркнула, что подобные песни будут объединять возлюбленных, их отношения станут более крепкими.

Девушка собирает окончить музыкальный институт Клайва Дэвиса, но ее родные не считают занятие Von серьезным.