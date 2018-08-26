«По примеру Порошенко»: Украинские женщины пьют наравне с русскими мужчинами

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Сегодня, 06:20

Недавно ученые разрушили стереотип о пользе малой дозы качественного алкоголя. Как выяснилось, любое количество спиртных напитков негативно влияет на здоровье, провоцируя развитие различных заболеваний.

 

Согласно результатам последних исследований, наибольшее количество мужчин и женщин, придающихся время о времени этой вредной привычке, зафиксировано в Дании, и оно достигает 97% и 95% соответственно. Не отстают в этом вопросе представители сильного пола из Норвегии, Аргентины, Германии и Польши, тогда как слабый пол, серьезно увлекающийся алкоголем, проживает в Норвегии, Германии, Аргентине и Новой Зеландии.

В России число, пьющих спиртные напитки женщин составляет 64 %, а мужчин – 80 %. По употреблению дневной дозы алкоголя лидирует мужское население Румынии и женское население Украины.

Кроме того, далеко не лучшая картина разворачивается в числе смертей от алкоголя, так как здесь мужское население РФ оказалось на третьем месте, уступив свою позицию Китаю и Индии. Женская смертность занимает второе место, следуя за Китаем.

Столь неутешительную статистику удалось получить благодаря масштабному эксперименту с участием 512 экспертов из 243 различных медицинских учреждений, которые проанализировали причастность спиртных напитков к 23 проблемам со здоровьем. В итоге выяснилось, что алкоголь имеет отношения ко всем этим недугам, при этом его минимальная неопасная для здоровья доза является нулевой.


Пойда Анна
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