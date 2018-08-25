«Kiki Challenge по-русски»: Работница РДЖ станцевала у движущегося тепловоза

Мало кого можно удивить, выпрыгнув из машины и станцевав. Работница РЖД смело подняла планку для всех любителей челленджа.

Популярность Kiki Challenge стремительно набирает обороты, однако привычным танцем у машины больше никого не удивишь. Теперь молодые люди стремятся поразить зрителя. С этой задачей отлично стравилась работница РЖД. В Сети набирает популярность видео, на котором девушка устроила зажигательные танцы под песню рэпера Дрейка «In My Feelings» возле рельсов у движущегося тепловоза. За несколько часов ролик успел набрать около 100 тысяч просмотров и несколько сотен комментариев.

Пользователи испугались, что видео сможет дойти до консервативного руководства РЖД. По их мнению, девушку могут уволить за то, что она на рабочем месте занималась какой-то ерундой. «У нас за такое и уволить могут. Люди с хорошим настроением и позитивным чувством юмора уходят, а остаются унылые и злые», - написал один из пользователей. Часть комментаторов поспешили вступиться за девушку и заявили, что видео вполне могло быть снято во время мониторинга состояния полотна. «Настоящий Кики по-русски. Ждём ответочку от лётчиков», - пошутил один из комментаторов.

Яна Белова