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| | Google признала Чикатило «выдающимся выпускником» РГУ

Google признала Чикатило «выдающимся выпускником» РГУ

Сегодня, 15:05

Представители Южного федерального университета уже обратились к руководству Goоgle и потребовали пересмотреть список выдающихся студентов РГУ, исключив из него опасного ростовского убийцу.

Пользователи соцсети «ВКонтакте» заметили, что во время поиска информации по РГУ поисковая система Google в информации об учебном учреждении и его выпускниках указывает, что маньяк Андрей Чикатило также являлся «выдающимся выпускником» РГУ. Рядом с именами писателя Александра Солженицына, судьи Николая Бандаря, математика Виктора Глушкова система отметила имя серийного убийцы. Информация о том, что Google признала Чикатило отличившимся студентом Ростовского вуза, быстро распространилась в Сети. Руководство Южного федерального университета потребовало у Goоgle исправить грубую ошибку, подчеркнув, что Чикатило - опасный преступник, а не выдающийся выпускник.

В Goоgle разъяснили сложившуюся ситуацию, отметив, что англоязычная версия данного раздела обозначает как «знаменитые люди, связанные с университетом», а в русском варианте перевод показал слово «выдающиеся».

Андрей Чикатило в РГУ получил филологическое образование - «русский язык и литература». Через 8 лет после окончания вуза Чикатило совершил первое преступление. Ростовского потрошителя приговорили к расстрелу. Серийный маньяк с 1978 по 1990 года совершил более 50 убийств. 53 преступления доказаны, сам Чикатило признался в 56 убийствах. Все преступления Чикатило отличались жестокостью.


Мирослава Донцова
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