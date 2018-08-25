Секс-учительница: Американка после работы снималась в порно

Родители учеников заявляют, что заберут детей из школы, если женщину не уволят. Однако женщина не нарушила закон, и оснований для увольнения нет.

Жительница США, преподающая в одной из начальных школ штата Мичиган, после основной работы становилась секс-учительницей. Дело в том, что американка создала свой порно-сайт, на котором размещала интимные ролики со своим супругом. Муж учительницы подтвердил, что все материалы снимала его супруга. Однако не стал говорить, вернется ли женщина к преподаванию после такого скандала.

Отмечается, что официально американка не нарушила законодательство, и оснований для увольнения у руководителей школы нет. Однако, родители учеников настроены намного серьезнее: планируют забрать детей, если их требования не удовлетворят. Одна из родительниц не может поверить, что все знали об этом, а власти ничего не делали.

Анна Котова