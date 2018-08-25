ЗАО «ФЦСР» хочет расплатиться с кредиторами квартирами дольщиков

В начале текущего года в отношении ЗАО «ФЦСР» была инициирована процедура банкротства. В ее рамках состоялось заседание Арбитражного суда города Москвы, которым было изучено заявление ООО «Салпа» по включению в реестр требований кредиторов девелопера в размере 1,2 миллиарда рублей. Об этом рассказывает портал «Экономика сегодня».





Компания «ФЦСР» — застройщик расположенного в Москве жилого комплекса «Квартал Триумфальный». В рамках судебного заседания представители девелопера предложили кредиторам расплатиться с ними квартирами дольщиков в корпусах 18-18А и 15-15А этого ЖК. Судом было решено перенести заседание по рассмотрению заявления компании «Салпа» на 25 число следующего месяца.





Сообщается, что компания «ФЦСР» не намерена признавать себя застройщиком в разбирательствах с дольщиками. Однако попутно девелопер рьяно возражает против того, чтобы дольщики были включены в реестр требований по передаче квартир.