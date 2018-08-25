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| | В Карелии объявили сбор денег на восстановление Успенского храма XVIII столетия

В Карелии объявили сбор денег на восстановление Успенского храма XVIII столетия

Сегодня, 06:20

Каждый желающий может отдать часть личных средств на счет благотворительной организации «Северный духовный путь».

 

С сегодня в Карелии начат сбор добровольных пожертвований на восстановление Успенского храма, построенного в XVIII столетии в Кондологе. Уже сейчас сто тысяч рублей перевел руководитель региона Артур Парфенчиков. Прежде он предлагал своим подчиненным добровольно отдать однодневный доход на реконструкцию христианской церкви. В Минкульте РФ заявили, что на восстановление Успенского храма необходимо 100 миллионов рублей. Власти Ленинградской области также обещают передать определенные средства на восстановление старинного памятника истории.

Храм, построенный в 1774 году в память о погибших крестьянах при Кижском восстании, сгорел 10 августа. Согласно предварительной информации МЧС, помещение могли намерено поджечь. Подозреваемый задержан, ему 15 лет и он находится в центре временного содержания.


Никита Готский
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