«Дворника вызывали?»: В Москве планируют ввести услугу по вызову дворника

В ближайшем будущем москвичи смогут вызывать дворников как такси.

Соответствующая идея разрабатывается согласно с программой «Умный город – 2030». О системе для уборки города, аналогичной с сервисом такси, сообщается на официальном сайте мэрии. Отмечается, что в Москве в ближайшем времени планируют ввести услугу для горожан по вызову дворника. Москвичи смогут это сделать через специальное приложение, работающее по принципу агрегаторов такси.

По словам Алексея Чукарина, замдиректора департамента информационных технологий, в систему войдут не только рабочие управляющих организаций, но и фрилансеров. Чуркин добавил, что работу дворников по вызову будут оплачивать. Представитель департамента информационных технологий отметил, что в городе часто возникают проблемные ситуации, когда дворники не в силах физически справиться со всеми объемами работа, а техника не всегда сможет спасти, поскольку есть места, где она не сможет пройти. Благодаря новой системе удастся решить эту проблему, подчеркнул Алексей Чуркин. Особенно данная услуга станет востребованной в зимнее время, когда выпадает много снега, добавили в мэрии.

Мирослава Донцова