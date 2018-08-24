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| | В Екатеринбурге сбой вывел из строя множество отделений Почты России

В Екатеринбурге сбой вывел из строя множество отделений Почты России

Сегодня, 13:31

Для жителей Екатеринбурга, желающих получить или отправить письмо, посещение почты окончилось тем, что большинство отделений города не работают. Причиной случившейся проблемы стали неполадки системы.

 Жители Екатеринбурга рассказали о том, что на протяжении полутора часов и более не могут отправить или получить письма в отделениях Почты России. Подобная ситуация наблюдается и с письмами. Рассказать о случившемся недовольные граждане решили в социальной сети «ВКонтакте», отмечая, что проблема стала критической. Многих беспокоит то, что сбой повлечёт за собой финансовые убытки, которые, возможно, никто не возместит.

Та часть пользователей, которая не заинтересована в нормальной работе почты стала писать о том, что ничего удивительного в сложившейся ситуации нет. Для некоторых из них проблемой Почты России является отсутствие конкуренции и альтернативы, из-за чего можно не беспокоиться о своих клиентах. Другие рассказали о том, что множество сбоев в работе происходит постоянно, но не на столь длительный промежуток времени.


Соломон Эспи
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