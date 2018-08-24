В Екатеринбурге сбой вывел из строя множество отделений Почты России

Для жителей Екатеринбурга, желающих получить или отправить письмо, посещение почты окончилось тем, что большинство отделений города не работают. Причиной случившейся проблемы стали неполадки системы.

Жители Екатеринбурга рассказали о том, что на протяжении полутора часов и более не могут отправить или получить письма в отделениях Почты России. Подобная ситуация наблюдается и с письмами. Рассказать о случившемся недовольные граждане решили в социальной сети «ВКонтакте», отмечая, что проблема стала критической. Многих беспокоит то, что сбой повлечёт за собой финансовые убытки, которые, возможно, никто не возместит.

Та часть пользователей, которая не заинтересована в нормальной работе почты стала писать о том, что ничего удивительного в сложившейся ситуации нет. Для некоторых из них проблемой Почты России является отсутствие конкуренции и альтернативы, из-за чего можно не беспокоиться о своих клиентах. Другие рассказали о том, что множество сбоев в работе происходит постоянно, но не на столь длительный промежуток времени.

Соломон Эспи