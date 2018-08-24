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| | Адвокат Пятницкий считает, что сёстры Хачатурян сами являются жертвами

Адвокат Пятницкий считает, что сёстры Хачатурян сами являются жертвами

Сегодня, 08:30

Юрист собирается на всех своих публичных выступлениях в телевизионных ток-шоу или в заявлениях для прессы рассказывать о том, каким чудовищем был погибший Михаил Хачатурян.

Адвокат Павел Пятницкий считает, что в громком деле сестёр Хачатурян именно они являются жертвами, а не убитый ими родной отец. В своей профессиональной практике он часто сталкивался с двойной жизнью маньяков, убийц и истязателей, которые в быту были добропорядочными гражданами. Но мало кто знал о второй их сущности. Хачатурян-отец, устроив домашний ад для своей семьи, старался производить на окружающих впечатление набожного и благопристойного человека.

Но после смерти домашнего тирана, общественности стали известны детали его неприглядных деяний и вне его дома. В частности, он предлагал свои услуги по выбиванию долгов некоторым особам, которые ныне выступают экспертами на телевидении по делу сестёр-убийц. Павел Пятницкий обещает рассказать всю правду об этих «экспертах» и многих других чёрных делах Михаила Хачатуряна. Кроме этого, адвокат считает, что сёстры не заслуживают серьёзного наказания, которого обещает добиться для них сторона обвинения. По словам прокурора, им грозит от 8 до 15 лет. Пятницкий уверен, что судом будут приняты к сведению многие обстоятельства и наказание не будет слишком суровым.


Дмитрий Брокгауз
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