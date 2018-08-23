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| | Собянин задумался о создании в Москве «народного каршеринга»

Собянин задумался о создании в Москве «народного каршеринга»

Сегодня, 22:34

Мэр столицы считает, что пока краткосрочная сдача в аренду личных авто может быть внедрена как эксперимент.

 

Собянин задумался о создании «народного каршеринга» в Москве, как еще об одном способе обогащения москвичей. Градоначальник рассуждает, что прибывшие на работу жители столицы зачастую вынуждены парковать свои машины на платных стоянках. А вместо этого они не только смогут сэкономить на паркинге, но и получить плату за аренду. Собянин добавил, что этот вопрос нуждается в серьезной проработке. к примеру, необходимо создать специальную платформу для «народного каршеринга». Там будет указано, в течение какого времени и на каком радиусе можно будет использовать транспортное средство. Критерии будет определять сам владелец машины.

В мире «народный каршеринг» пока не получил массового распространения, но первые эксперименты уже проводят. Собянин считает, что у Москвы есть серьезный потенциал для того, чтобы эта услуга стала популярной и доходной.


Дарья Светозарова
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