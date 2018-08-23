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| | Число зараженных гепатитом А на автозаводах Санкт-Петербурга возросло до 29 человек

Число зараженных гепатитом А на автозаводах Санкт-Петербурга возросло до 29 человек

Сегодня, 20:01

При этом поставщик питания не признает, что дело в пище. Однако руководство заводов Nissan и Toyota приостановили с ними отношения.

 

Число зараженных гепатитом А на заводах Санкт-Петербурга сотрудников увеличилось до 29 человек. Руководители предприятий, несмотря на разрыв контрактов с прежними поставщиками пищи, все же не думают, что очаг вируса находился в заводских столовых. 23 августа стало известно, что в городской инфекционной больнице имени Боткина уже 29 пациентов, поступивших с автопредприятий с диагнозом гепатит типа А. Первые случаи зарегистрировали еще две недели назад – 10 августа.

В Роспотребнадзоре уточнили, что работники автомобильных заводов обращались за медпомощью не массово, а в разные дни.

В пресс-службе автозавода Nissan заверили, что все необходимые меры, предписанное надзорным ведомством, приняли, а предприятие работает в штатном режиме.

Представители Toyota заявили, что у них не 12, а девять заболевших. Однако они сменили поставщика питания и теперь приобретают горячую еду в одноразовой упаковке. Поставщики питания уверяют, что все их сотрудники привиты против гепатита А, и не могли служить источником заражения. Опротестовать предписания Роспотребнадзора они намереваются в судебном порядке.

После вспышки заболевания на автозаводах, городская прокуратура начала массовые проверки на предмет соблюдения прав работников предприятия при организации питания.


Дарья Светозарова
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