Издание впервые сделало подобную подборку в 2018 году.

Time добавил «Зарядье» в список лучших мест в мире, который журнал составил впервые в 2018 году. В прилагающейся к перечню статье говориться, что этот крупнейший общественный парк Москвы отошел от советских традиций создания «величественных и официальных» парковых зон.

Вчера в этом парке состоялась первая акустическая репетиция при участии Российского национального оркестра, которым дирижировал Михаил Плетнев. Как сказал генеральный директор концертного зала «Зарядья», это был исторический момент, которого ожидали все три года, пока строился зал.

Недавно стало известно, что в «Зарядье» покажут 55 картин, которые создали 36 российских художников в период XIX и XX веков. Все эти произведения искусства продолжительное время хранились в запасниках Третьяковской галереи.

«Зарядье» возводили в 2014-2017 годах в одноименном московском районе на месте снесенной гостиницы. Постройка производилась по проекту, созданному консорциумом, который возглавляло архитектурное бюро из Нью-Йорка.