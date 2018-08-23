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| | Переплюнуть президента: Перед выборами мэра в Москве на украшения потратят более 100 миллионов рублей

Переплюнуть президента: Перед выборами мэра в Москве на украшения потратят более 100 миллионов рублей

Сегодня, 18:19

Эти деньги планируется потратить на праздничное оформление избирательных участков. На сайте госзакупок уже опубликованы соответствующие данные.

 

Любопытно, что перед выборами президента на украшение избирательных участков столицы было потрачено всего 50 миллионов рублей, а перед выборами главы стоичной администрации на эти цели постратят более 100 миллионов. При этом тенденция украшать вход на участки гирляндами из шаров под цвета российского триколора осталась. Кроме этого, места, где люди будут выбирать мэра, будут декорированы перетяжками и фигурами из воздушных шаров. Организаторы даже предусмотрели специальные стенды для селфи. Надпись на стендах гласит: «Мы с папой (мамой) выбрали мэра Москвы». Урны для голосования будут стоять возле плакатов с эмблемой выборов градоначальника. Устроители голосования твердо решили «переплюнуть президента».

Руководитель пресс-службы мэра столицы и городского правительства Гульнара Пенькова уверяет, что все расходы на выборы были предусмотрены в бюджете. Из ее слов следует, что деньги будут взяты из средств, поступающих на финансирование чиновников. при этом общую сумму средств, которая выделяется на эти нужды, Пенькова называть не стала, заявив, что это требует уточнения и суммы не постоянные.


Дарья Светозарова
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