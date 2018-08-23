Мутант с другой планеты: Котенок из Новосибирска с четырьмя ушами умилил пользователей сети

Маленького питомца хотели выбросить на улицу из-за редкой аномалии в его анатомии.

Тем не менее, умудрившись умилить пользователей в социальных сетях, котенок из Новосибирска с четырьмя ушами, довольно быстро обрел для себя новый дом, где его будут любить и заботиться о нем.

Пользователи социальной сети «ВКонтакте» разместили на страничке одного из пабликов объявление о необычном котенке и рассказали историю, как встретили его.

«Отдали нам его на улице, сказав, что если мы его не заберем, то его выбросят погибать на помойке. У нас уже есть коты, потому оставить ну никак не можем. Ему нужны заботливые любящие хозяева, потому что он отличается от всех», - говорится в публикации.

Подписчики паблика начали ласково сравнивать животное с Лунтиком, отмечая в шутку, что именно с него, настоящего, делали мультипликационную копию. Другим котенок и вовсе напомнил персонажа «Звездных войн» - мастера Йоду, а кто-то посчитал что котенок - это мутант с другой планеты. Пост набрал более двух тысяч просмотров.

Приютить котенка захотели масса желающих. Причем, в тот же день как был размещен пост «четырехухого» питомца готовы были забирать люди даже с других городов, но в результате за ним приехала местная девушка, которая и забрала его к себе домой.

Николай Офицеров