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| | РПЦ заставило голые статуи одеться

РПЦ заставило голые статуи одеться

Сегодня, 15:56

23 августа в университете присутствовала делегация из Российской православной церкви.

В Новосибирске вуз прикрыл обнаженные статуи тканью из-за приезда делегации из РПЦ. Скульптуры стояли в фойе здания университета, и администрация государственного вуза архитектуры и дизайна забеспокоилась, что вид голого тела «затронет чувства» членов делегации. При этом позже местные новостные издания рассказали, что несколько прикрытых тканью статуй все-таки открыли. Случилось ли это во время присутствия делегации или после ее отъезда, не уточняется.

Представители РПЦ присутствовали в новосибирском вузе в рамках форума «Новосибирск – город безграничных возможностей». В ходе мероприятия была затронута тема посещения храмов людьми, которые не могут самостоятельно передвигаться.

Вчера члены Совета по правам человека при президенте предложили новые поправки в закон об ответственности за экстремистскую деятельность, согласно которым предусматривалось тюремное заключение за оскорбление чувств верующих людей. Правозащитники предлагали перестать сажать людей за подобные правонарушения, так как термины «верующие» или религиозные взгляды» имеют абстрактное значение.


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