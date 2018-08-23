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| | На набережной Красноярска появился первый эко-туалет

На набережной Красноярска появился первый эко-туалет

Сегодня, 14:41

О новом объекте рассказали местные жители. Сортир находится, по их словам, при спуске к Енисею на Сурикова.

 

Власти Красноярска активно обустраивают набережную города, и теперь для нужд граждан имеется экологический туалет. Горожане оказались приятно удивлены постройкой, которая появилась буквально за сутки. «Это вершина цивилизации», говорят они. Люди фантазируют касательно его оснащения, мечтая, что при открытии они увидят робота с искусственным интеллектом, который станет ухаживать за посетителями.

Экологический туалет на красноярской набережной заработает с сентября этого года. Вероятная плата за его пользование составит 25 рублей. Внутри помещения будут располагаться умывальники, пеленальные столики, бактерицидные лампы и сушилки. Термодатчики помогут поддерживать температуру в зимнее время в 22 градуса. Ранее сообщалось, что в селе Ставотино Ленинградской области 27 августа откроется четвертый в регионе экологический туалет. Содержимое такого объекта перерабатывается в компост, а далее используется в виде удобрения.


Никита Готский
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