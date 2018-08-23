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На видео сняли демоническую сущность, которая преследовала ребенка

Сегодня, 12:38

В Сети появилось новое жуткое видео, которое доказывает, что пришельцы и паранормальные сущности обитают рядом с людьми. На ролике запечатлён призрак, который преследовал маленького ребенка.

На YouTube-канале The Hidden Underbelly появилось очередное видео, которое показывает, как призраки и прочие демонические сущности следят за людьми. Автор ролика сообщил, что видео было сделано с камеры наблюдения, когда мать и дочь одни находились в комнате. На ролике можно заметить, что за спиной у танцующей девочки виднеется жуткое существо, которое через окно наблюдает за ребенком.

Перепуганная мать передала видео уфологам, чтобы они прояснили ситуацию. Пока специалисты логически объяснить существо за окном не могут, а пользователи Сети утверждают, что видео зафиксировало настоящего призрака.


Светлана Славянская
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