Отвращение на подсознательном уровне: Мужчины признались, почему не любят «сделанную» красоту

Блогер сети LiveJournal и «акула пера» Лена Миро поведала своим подписчикам, почему же все-таки мужчины не любят «сделанную» красоту. Журналистка назвала 4 признака, которые отталкивают мужчин от искусственных дам.

Лена Миро заявила, что мужчины не любят ненатуральных женщин и не видят свою жизнь с такими представительницами. Знакомый журналистки признался, что силиконовая грудь, искусственные ногти и филлеры в губах вызывают у мужчин отвращение на подсознательном уровне. Все дело в том, что представители сильного пола таких дам считают закомплексованными и неуверенными в себе, а потому они и прячутся за «сделанной» внешностью.

По мнению Миро по 4 признакам можно определить женщину с комплексами. Во-первых, это демонстрация глубокого декольте. Во-вторых, высокие каблуки. Третий признак – много косметики на лице и макияж в стиле Instagram. Последний признак – идеальная укладка на голове.

Светлана Славянская