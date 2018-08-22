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| | По цене трёшки: Аналитики назвали самую дорогую парковку в Москве

По цене трёшки: Аналитики назвали самую дорогую парковку в Москве

Сегодня, 22:13

Машино-место в столице реализуют за 300 тыс долларов. За такие деньги можно купить хорошую квартиру в новостройке или премиальную иномарку.

Аналитики столичной риелторской компании «Метриум» назвали самую дорогую парковку в Москве. Об этом уведомляет РБК, ссылаясь на пресс-релиз «Метриума». Сообщается, что в двух жилых комплексах, расположенных на Новом и Старом Арбате, есть места для паркинга всего за 300 тыс долларов (19 млн рублей).

За такие же деньги можно себе позволить трёшку в новостройке премиум-класса или такие автомобили как: Mercedes-Maybach S 650, Lamborghini Urus, Bentley Bentayga, 680-сильной Porsche Panamera.

Специалисты также указали наиболее дешёвое машино-место. Им оказалось парковочное место в элитном ЖК Пресненского района. Цена самой дешевой парковки – 1,8 млн российских рублей равна стоимости однокомнатной квартиры в области.

Однако российские парковки не самые дорогие на планете. В Гонконге участок асфальта 5х2,5 м удалось продать за 760 тыс американских долларов.


Татьяна Преображенская
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