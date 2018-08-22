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| | «Пьяная не значит согласная»: Из-за истории с Шурыгиной жертва изнасилования вспомнила страшное прошлое

«Пьяная не значит согласная»: Из-за истории с Шурыгиной жертва изнасилования вспомнила страшное прошлое

Сегодня, 20:53

Девушка из Краснодара рассказала свою историю сексуального насилия и последствия этого.

Жертва изнасилования из Краснодара из-за истории с Дианой Шурыгиной вспомнила жуткое прошлое. В 19-летнем возрасте девушка выпила лишнего на студенческой вечеринке и ее изнасиловал одногруппник. Фактически, из-за выпитого спиртного жертва насильственных действий уже не могла дать отпор насильнику, а только тихо повторяла слово «Нет», умоляя остановиться. Преступника ее желания и слова волновали в последнюю очередь, а сам принудительный половой акт он насилием не считал – она ведь не отбивалась.

Этот случай крайне негативно сказался на психическом состоянии девушки – много лет она не решалась вступить в отношения с кем-либо, а про случившееся не говорила даже с близкими друзьями или родственниками. Выйти их тяжелого состояния жертва изнасилования смогла только после множественных сеансов психотерапии. Девушка смогла встретить любимого человека и практически забыла ужасную историю, испортившую ее юношеские годы.

Травмирующие воспоминания и страхи вернулись вместе с выпусками о Диане Шурыгиной. Девушка не понимает, почему героиню ток-шоу большинство называют девушкой легкого поведения, ведь «пьяная девушка» не значит «на все согласная девушка». Жертва изнасилования подчеркивает, что не нормально заниматься сексом с девушкой, которая не в себе, которая буквально блюет во время секса и не отдает себе отчет в том, что с ней происходит. Хуже всего, что в России хвалят как насильников, так и убийц, которые «ставят ш**** на место», пишет девушка. Сейчас она боится выходить на улицу, так как опасается, что какой-то отморозок еще раз надругается над ней или убьет, а по телевидению его будут оправдывать и возвышать авторитет преступника.


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