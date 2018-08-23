III Православный форум в Москве соберет на встречу политиков, дипломатов и деятелей культуры

23 августа в Москве откроет работу III Международный православный форум молодежи. В мероприятии примут участие известные российские политики, дипломаты, актеры театра и кино, представители русского духовенства, а также выдающиеся российские спортсмены и философы. Об этом сообщает ТАСС.

Специальный гость форума – успешный дипломат, член оргкомитета по подготовке Евразийского женского форума-2015, руководитель Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова. Организаторы форума отмечают, для гостей и участников мероприятия Мария Захарова подготовила актуальный доклад «Роль современной женщины в России».

С тематическими лекциями по наиболее чувствительным и актуальным вопросам культурной, духовной и общественной жизни столицы выступят председатель Синодального отдела Московского патриархата по общественным взаимоотношениям Владимир Легойда, популярный актер театра и кино Андрей Мерзликин, народная артистка РФ Илзе Лиепа, кинорежиссер Валерия Гай Германика. Специальные гости форума – известный телеведущий, путешественник, ученый-зоолог Николай Дроздов и российский политический философ Александр Щипков.



