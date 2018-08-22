У Илона Маска появилась личная страница в «Одноклассниках»

Представители соцсети создали аккаунт для главы SpaceX и Tesla, отметив, что так он лучше познает «широту русской души».

Модераторы «Одноклассников» предлагают Илону Маску пользоваться страницей в данной соцсети, если он запутался в Instagram. По мнению программистов, знаменитый изобретатель, зайдя в соцсеть, всего через несколько минут познает прелести русского духа.

Соответствующее письмо Илон Маск получил в Twitter. Потенциальный покоритель Марса пока не ответил на предложение «Одноклассников», но не исключается, что в связи с удалением аккаунта в Instagram и долгим пользованием Twitter Маск захочет испробовать что-то новое в своей жизни и откликнется на предложение администрации соцсети из РФ для знакомства со своими российскими сподвижниками и обычными почитателями.

Никита Готский