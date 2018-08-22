Главный архитектор Москвы объяснил, как заметил секс в «Зарядье»

Сообщение чиновника о подобных инцидентах изначально вызвало всероссийский резонанс, но в результате превратилось в объект для мемов и различных шуток.

Сегодня он пообщался с журналистами из «Говорит Москва» и объяснил, как заметил секс в парке и рассказал о том, что о чрезмерно любвеобильных посетителях узнал непосредственно от директора «Зарядья».

«Тут имеется несколько совпадений. Буквально за вечер до этого мы побывали на мероприятии, где также был директор «Зарядья», мой хороший товарищ Сергей Трехлеб. Он мне в полушутку сказал, что «есть такая интересная вещь. На следующий день мы побывали в парке Тюфелева роща. Журналисты задали вопрос вроде того, что «город вызывает в людях любовь, что это за любовь и как это вообще происходит», я и ответил им свежим примером», - признается главный архитектор Москвы в интервью.

Также он отметил, что видел достаточно много инцидентов непосредственно с сексом, потому как они «широко распространены по сети». Пользователи тут же в шутку предположили, что наверняка он видел их все. Сам же чиновник убеждает, что подобная шумиха стала для парка настоящей «имиджевой бомбой» и пошла только на пользу.

«Такие новости вызывают резонанс и их не вредно сообщать время от времени, чтобы в людях поддерживать интерес к происходящему в городе», - добавил он.

Николай Офицеров