Россияне собирали триколор из сигарет, трусов, носков и пробирок

В честь Дня Государственного флага РФ граждане показали, какими креативными они могут быть.

22 августа по всей территории РФ празднуют День Государственного флага, в честь чего предложен челендж под хэштегом #соберицветафлага. В социальных сетях россияне публикуют фотоотчеты того, как они собирали триколор из сигарет, трусов, носков, пробирок и много другого. Челендж, приуроченный к празднику, позволил многим гражданам РФ проявить собственную фантазию, креативность, чтобы увидеть российский влаг в необычных вещах.

Жительница Казани опубликовала фото, на котором она сама облачена в алое платье, стоит на фоне голубого неба и белого старинного здания, при этом в руках у девушки белые, синие и красные воздушные шарики. Есть фотографии, где дети, женщины и мужчины в одежде красного, синего и белого цветов выстраиваются в ряд, словно живые флаги. Чаще всего люди складывают триколор из предметов: ручек, солнцезащитных очков с цветными оправами, клубков ниток, овощей, фруктов, детских шапочек, папок для документов, трусов, носков, пробирок для анализов, пачек сигарет, скрепок и много другого.

В челендже успели поучаствовать такие звезды как Екатерина Варнава и Станислав Ярушин.