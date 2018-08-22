Бюстгальтер для мужчин?: Дизайнеры ввели в моду мужскую короткую футболку

Британские дизайнеры презентовали миру новый модный тренд, а именно короткую белую футболку для мужчин, которая едва способна прикрыть грудь. Пользователи Сети успели раскритиковать тренд, назвав его неприличным.

Модные критики и интернет-пользователи поражаются новой мужской моде на обрезанные короткие футболки. В соцсетях посмеялись на введение в моду дизайнерские наряды и сравнили их со спортивным женскими топами и даже с бюстгальтерами. По мнению создателей данный футболок, носить их стоит с джинсовой одеждой, белыми спортивными носками и кроссовками.

Цена футболки составляет 10 фунтов, а это 877 рублей. Приобрести мини-футболку для мужчин можно в интернет-магазине ASOS.

Светлана Славянская