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| | Бюстгальтер для мужчин?: Дизайнеры ввели в моду мужскую короткую футболку

Бюстгальтер для мужчин?: Дизайнеры ввели в моду мужскую короткую футболку

Сегодня, 14:59

Британские дизайнеры презентовали миру новый модный тренд, а именно короткую белую футболку для мужчин, которая едва способна прикрыть грудь. Пользователи Сети успели раскритиковать тренд, назвав его неприличным.

Модные критики и интернет-пользователи поражаются новой мужской моде на обрезанные короткие футболки. В соцсетях посмеялись на введение в моду дизайнерские наряды и сравнили их со спортивным женскими топами и даже с бюстгальтерами. По мнению создателей данный футболок, носить их стоит с джинсовой одеждой, белыми спортивными носками и кроссовками.

Цена футболки составляет 10 фунтов, а это 877 рублей. Приобрести мини-футболку для мужчин можно в интернет-магазине ASOS.


Светлана Славянская
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