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| | Азиатские СМИ: Москва – центр притяжения инноваций

Азиатские СМИ: Москва – центр притяжения инноваций

Сегодня, 12:33

С 30 августа по 2 сентября на ВДНХ пройдет Международный форум «Город образования». Свои инновационные методики, проекты и программы в области обучения и контроля качества образования на выставке представят более 150 компаний из России и стран Евросоюза, Азии, Северной Америки. Опытом внедрения образовательных новшеств на форуме поделятся ведущие спикеры из России, Германии, США, Великобритании, Китая, Индии, пишет информационное агентство «Москва News».

 Московский международный форум привлек внимание зарубежных профильных СМИ. Наибольший интерес у специалистов вызвали ключевые проекты столичной системы образования. Среди них – программы дополненной и виртуальной реальности для независимого оценивания подготовки школьников, проекты «Московская электронная школа» и онлайн-сервис самоподготовки «Мои достижения».

«Несомненно, на сегодняшний день Москва – центр притяжения для всевозможных инноваций, в том числе и образовательных. Тут формируется особая учебная среда, воспитываясь в которой молодые люди смогут стать успешными специалистами. Роль форума во всемирном развитии системы образования переоценить сложно», – пишет индийский медиапортал NavyaMedia.


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