Всероссийский фестиваль национальных культур в Малоярославце: эксперт о значении события

Важное событие с точки зрения предупреждения межнациональных конфликтов состоялось 15 августа в городе Малоярославце Калужской области.



Здесь прошел Всероссийский фестиваль национальных культур «Россия – наш единый дом», собравший более 2000 участников из Крыма, Татарстана, Бурятии, областей Центрального и Приволжского федеральных округов и Москвы. Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев оценил значение мероприятия.



Эксперт отметил: фестиваль, приуроченный в этом году к празднованию Дня Государственного флага РФ, проводится с целью укрепления культуры межэтнических отношений и популяризации культурных традиций народов России. С культурной точки зрения такие мероприятия очень важны, уверен Дмитрий Журавлев. Но при этом не менее серьезный аспект – укрепление взаимопонимания между живущими в стране народами. Ни в коем случае в России нельзя допускать возникновение межнациональных конфликтов, случавшихся ранее, считает глава Института региональных проблем.



Дмитрий Журавлев обратил внимание на необходимость грамотного выстраивания межнациональных отношений в русских регионах, таких как Калужская область. Это менее очевидная и более сложная задача, чем укрепление межнациональных отношений на Кавказе и в национальных республиках в других частях страны, подчеркивает эксперт.



На фестивале к гостям праздника с приветствием от имени губернатора Калужской области министр внутренней политики и массовых коммуникаций региона обратился Олег Калугин. Он также передал поздравление и от руководителя Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова. На празднике выступили православный хор, оркестр инженерных войск Вооруженных сил РФ «За веру и Отечество», национальные творческие коллективы из разных регионов, состоялись тематические конкурсы и викторины, зрелищные показательные выступления по национальным видам спорта – штурмовому бою, мас-рестлингу, гагаузской борьбе, выставки изделий мастеров национальных художественных промыслов и ремесел и многое другое.



Напомним, что впервые праздник в Малоярославце прошел три года назад по инициативе его жителей, а в 2017 году фестиваль по решению Ассамблеи народов России получил статус всероссийского.