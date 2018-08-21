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| | Юморист накормил критика человечиной и мясом из презерватива

Юморист накормил критика человечиной и мясом из презерватива

Сегодня, 19:28

Английский юморист Саша Барон Коэн позвал на передачу Who is America ресторанного критика Билла Джилла. Комик в этом шоу сыграл роль бандита Рика Шермана, отсидевшего в тюрьме 21 год.

 

По сюжету передачи, экс-злодей открывает свой ресторан и включает в меню пищу, которую он употреблял во время отбывания наказания. Сначала он предложил Биллу Джиллу телятину в презервативе с клубничной смазкой. По словам Шермана, в темницу мясо проносили в анальном отверстии, там оно массировалось, становилось очень мягким и вкусным. Затем комик накормил критика человечиной капустой и картофелем. Коэн назвал это фирменным блюдом от неизвестного кулинара из Поднебесной. Билл Джилл в первые секунды не решался отведать человечину, но потом набрался смелости и сделал это.

Шерман на камеру сказал спасибо родственникам покойника, которые пожертвовали его телом ради ресторана юмориста. В передаче так и не сказали, действительно подали к столу человечину или это очередной фейк. Who is America часто критикуют за обман доверчивых зрителей.


Домбровский Сергей
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