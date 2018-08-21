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| | МВД будет платить доносчикам солидные деньги при раскрытии преступлений

МВД будет платить доносчикам солидные деньги при раскрытии преступлений

Сегодня, 18:14

В прошлом не существовало специального фонда для выплаты вознаграждения людям, помогающим раскрыть преступления. Теперь деньги на эти цели есть, и доносчики могут получить от 500 тысяч до трех миллионов рублей и выше.

 

МВД будет платить информаторам солидные деньги за предоставление важных сведений о бандитских формированиях. При этом решение о выплатах на сумму 500 тысяч рублей принимаются на региональном уровне. За перечисление до трех миллионов отвечает заместитель руководителя МДВ, а свыше – министр внутренних дел России. Таким образом, помощь в поимке преступников станет доходным делом. Для получения денег доносчики обязаны официально зарегистрировать заявление в полицию.

Подтверждение о получении финансовых средств информаторы получат на сайте государственных платежей. Юрист Натан Будовниц назвал предложение МВД награждать деньгами доносчиков интересным. Только практика покажет, эффективным окажется данное предложение эффективным или нет.

С юридической точки зрения существуют определенные проблемы реализации этой задумки. Ведь никто не знает, как вести себя, когда в полицию одновременно позвонят несколько человек в одно и то же время. Необходимо продумать различные варианты развития событий.

Существует вероятность «охоты на ведьм». Речь идет о том, что в погоне за наживой граждане начнут доносить на совершенно невинных. В прошлом такие ситуации возникали неоднократно, но люди редко усваивают уроки истории.


Домбровский Сергей
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