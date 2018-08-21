«Классика всегда в тренде»: Adidas перезапустил обувь Predator

Новый сезон премьер-лиги всегда приносит новые достижения. Однако в этом году не только свершениями, но и футбольными бутсами.

После того, как компания Adidas выпустила в продажу бутсы Predator в ядовитой расцветке, спортивный бренд решил перезапустить их производство и вернуться к классической модели. По словам представителей компании, классика всегда в тренде, а новая обувь останется в классическом красно-черном дизайне. Отметим, что создатели не стали отдалятся от стандартов, так что бутсы станут напоминать модели, выпущенные 20 лет назад. Однако в обуви будет и современная деталь – подошва, которую возьмут от Predator 2018 года. Дизайн и характеристики остались прежними: верх выполнен из кожи, складной язык, литой каблук и так далее.

В продаже бутсы Predator появятся 23 августа. Стоимость их составит 330 евро. Представители компании говорят, что не стоит ждать старта продаж, а уже сейчас сделать заказ.

Анна Котова