Один из основных исламских праздников, символизирующих окончание паломничества, в этом году припадает на 21 августа.

Сегодня все мусульмане отмечают свой главный праздник Курбан-байрам. Более 200 тыс. человек стали участниками мероприятий. Московская Соборная мечеть стала местом сегодняшних торжеств. В поздравительной речи президент Владимир Путин отметил, что истинные ценности религии ислам объединяют людей и напоминают о традициях добрососедства между разными народами, культурами и вероисповеданиями.

В Курбан-байрам утро начинается с молитвы, после чего верующие вместе с родственниками собираются за столом, чтобы отметить праздничный день. Праздник будут отмечать три дня. По мусульманским традициям в этот день закалывают барана, который обязательно должен быть годовалым. Мясо делят на четыре части: для себя, для родных и нуждающимся – бедным, сиротам. В основном все блюда на столе в этот день должны быть приготовлены из баранины.

В Татарстане, Башкортостиане и некоторых регионах Северного Кавказа Курбан-байрам – официально выходной день. В этот праздник собираются семьями и молятся за здоровье близких и родных.

Мирослава Донцова