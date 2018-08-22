Представители администрации Москвы обратились к владельцам ресторанов с настоятельной рекомендацией. В столице России и области ожидается шторм, поэтому нужно заблаговременно подготовится к этому событию.

Погода в Москве и области в последнее время не радует, не редко в мегаполисе буйствуют ураганы. Стихия наносит ущерб столице, разрушая рекламные конструкции, ломая деревья, круша крыши зданий и переворачивая автомобили. Украинские политики видят в этом «кару небесную», довольно потирая руки и говоря о «возмездии» за присоединение Крыма. Московские рестораторы вынужденно по рекомендации властей закроют летние веранды кафе, дабы обезопасить людей от угрозы шторма.

Весной из-за урагана в столице привалило мусорным контейнером девочку. В апреле в Мытищинском районе Подмосковья жертвой стихии стал 35-летний мужчина, которого придавило строительным вагончиком. Подобные случаи не единственны в своем роде. Поэтому руководители мегаполиса страхуются.

Домбровский Сергей