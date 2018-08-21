«Не нарушаю законы России»: Меладзе объяснил желание получить гражданство Грузии

Солист Валерий Меладзе подал заявку на получение гражданства Грузии. Это вызвало массовые пересуды в обществе. Учитывая разногласия Москвы и Тбилиси, такая реакция народа и СМИ вполне естественна.

Журналисты обратились к Валерию Меладзе за объяснениями. Артист рассказал, как он родился и вырос в Грузии. Тогда существовала единая могучая держава – СССР и не было никаких границ между Тбилиси и Москвой. После развала государства появились препоны между Россией и Грузией, зачастую создаваемые умышленно заинтересованными в распрях народов лицами. Меладзе объяснил, он не отказывается от РФ. Просто исполнитель собирается гражданство Грузии, но при этом сохранить российское. Меладзе решил стереть для себя границы между двумя братскими державами.

Вокалист напоминает, он не нарушает законы России, принимая грузинское гражданство. Тбилисские издания сообщили о желании Меладзе, ссылаясь на исполнительный орган страны, принявший заявку музыканта.

Домбровский Сергей