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| | «Отличный парень и добряк»: Пес, переживший аварию на М-4 «Дон», ищет друзей

«Отличный парень и добряк»: Пес, переживший аварию на М-4 «Дон», ищет друзей

Сегодня, 14:46

После того, как животное сбила машина, оно прошло реабилитацию и лечение. Теперь собака отлично себя чувствует и хочет обзавестись семьей.

 

В соцсети «Вконтакте» в одной из групп появилось сообщение о том, что в Воронежской области пес ищет хозяев. Автор поста написал, что в апреле пса сбила машина на трассе М-4 «Дон» недалеко от Чертовиц. Его доставили в ветлечебницу, дали кличку Билли. Сейчас находится в клинике «Друзья», оправился от повреждений. Самое главное, что собака продолжает надеется на возвращение хозяина или на приобретение нового. Животное приучено к охоте, так как на прогулках гоняет дворовых собак.

В завершении автор сообщения написал, что по характеру пес отличный парень и добряк. Однако немного упитанный, вес его составляет 27 килограмм. Животному тяжело жить без любви и внимания хозяина, а также он нуждается в заботе.


Анна Котова
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