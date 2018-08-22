«Строго по графику»: Обнародована дата сдачи железнодорожной части Крымского моста

Министр транспорта России Евгений Дитрих заявил, что строительство переправы через Керченский пролив идет строго по графику. Нет отставания, но и раньше срока конструкцию не возведут.

Политик обнародовал дату сдачи в эксплуатации железнодорожной части Крымского моста – декабрь 2019 года, к этому времени должны завершиться все запланированные работы. Дитрих объяснил, спешить специалистам не стоит, поскольку вторая часть возведения перехода на порядок труднее первой. В Крыму хотят проложить 18 километров трасс, чтобы соединить мост и ж/д систему полуострова. Это строительство затронет в первую очередь интересы жителей Южного федерального округа.

Руководство региона собирается запустить электропоезда из Ростова и Краснодара. Железнодорожная часть Крымского моста сократит время перевозки пассажиров на четыре часа. Экономисты убеждены, строительство увеличит наплыв отдыхающих в Крым. ВЦИОМ проводит социологический опрос, львиная доля граждан РФ называют открытие ж/д части моста знаковым событием для всей страны.

Домбровский Сергей