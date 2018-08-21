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| | Эксперты: Доступное жилье не делает россиян более счастливыми

Эксперты: Доступное жилье не делает россиян более счастливыми

Сегодня, 14:12

Эксперты ознакомились со статистикой и выяснили, что самое доступное жилье в России продается в Коми, ЯНАО, Якутии, Мурманской и Тюменской областях, а наиболее дорогое – в Крыму.

 

Параллельно с этим велись исследования, призванные узнать в каких регионах страны граждане больше всего довольны жизнью. Оказалось, там, где жилье доступнее, люди не чувствуют себя более счастливыми. Жители Крыма ощущают себя вполне комфортно, а вот на севере страны не очень удобные условия существования, поэтому семьи переезжают туда крайне редко. Ранее сообщалось, что в Якутии зафиксирована нехватка трудовых ресурсов, начиная с простых рабочих и заканчивая высшим менеджментом. Однако восполнить дефицит кадров не удается. Люди просто не хотят жить в этом регионе, хотя там относительно высокие заработные платы и дешевые квартиры. Приобрести жилье в Якутии можно за три с небольшим года. В Крыму на это понадобиться потратить 13,6 года.

Доступное жилье действительно не делает россиян более счастливыми, поскольку на удовольствие влияют и другие факторы, например, географическое положение региона. Ведь не каждому нравятся морозы и снега. А если в области еще и влажность повышенная, то переносить такую погоду очень непросто. Сибиряки часто в молодом возрасте теряют зубы из-за нехватки витаминов и суровой зимы. Это тоже не является привлекательным фактором.


Домбровский Сергей
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