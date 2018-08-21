Сотрудники Роскачества рассказали, где в России продают самое лучшее молоко

Сотрудники Роскачества и Роспотребнадзора провели масштабную проверку молока на территории России. Этот продукт воспринимается покупателями не только как источник питательных веществ, но и в качестве полезного напитка, поэтому эксперты уделили ему особое внимание.

Лучшее молоко в России продают в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО). Здесь к 92% продукции вообще не имеется никаких претензий, а 30% превосходят по качеству прописанные законом требования. В лидерах по продаже отличного молока оказались «Добрая кормилица», ОАО «Северо-Двинск Молоко», «Шекснинский маслозавод» и СЛАМВО. Все эти марки могут получить Знак качества. Лучшее молоко реализуют в Калининградской, Архангельской, Вологодской областях и Карелии.

Сотрудники Роскачетва напоминают, стоимость продукта не является ориентиром при выборе товара. Поскольку можно купить плохое молоко по завышенным ценам. В качестве примера эксперты приводят Ленинградскую область, где в магазинах продают продукцию в три раза дороже, чем в СЗФО, хотя она менее качественная.

Специалисты Роскачества не рекомендуют покупать молоко у мелких фермеров или владельцев домохозяйств, выкармливающих коров. Животное может заболеть, а его хозяин даже знать об этом не будет. В итоге покупатель рискует получить вместо пользы серьезное инфекционное заболевание.

Домбровский Сергей