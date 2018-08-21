Трамп озвучил условия для снятия санкций с России

Мнения

Трамп озвучил условия для снятия санкций с России

Американский лидер заявил, что готов поднять вопрос о снятии санкций с РФ только в том случае, если

Коррупция, угрозы и наркотики: Россия погрязла в преступлениях депутатов

От Редактора

Коррупция, угрозы и наркотики: Россия погрязла в преступлениях депутатов

 За короткий период народные избранники из Зауралья, Смоленска и Череповца фигурировали в различных

Сюжеты:

Плохая или хорошая привычка: Ученые выяснили, как сексуальные фантазии влияют на отношения Редкий видеоролик дефекации серого кита удивил пользователей Сети Кайли Дженнер публично унизила Дженнифер Лопес на премии MTV Сеть шокировало видео с аквалангистами, оседлавшими вымирающую китовую акулу Наркобарыга прислал в Apple Store килограмм метамфетамина «Дитя природы»: Голый Панин в образе первобытного человека освоил наскальную живопись Астролог раскрыла тайну развода Петросяна и Степаненко Выжить любой ценой: Почти на всех участках М4 «Дон» не ловит мобильный интернет Снова позор: Стилисты сравнили прическу Меган Маркл с рваными джинсами «Диктатор с детскими ножками»: Собчак показала «укороченные» неудачным платьем ноги «Чудовище, а не красавица»: Анна Седокова без макияжа распугала фанатов Сексологи выяснили самые оскорбительные формы супружеской измены
| | «Яндекс» обвинили в пиратстве российские телеканалы

«Яндекс» обвинили в пиратстве российские телеканалы

Сегодня, 12:06

«Газпром-медиа», «Национальная медиагруппа» и «Первый канал» убрали из поисковиков свои онлайн-трансляции.

 

Многие крупные российские телеканалы обвинили «Яндекс» в пиратстве. Сейчас все они убрали из поисковиков свои трансляции, но заявили, что вернут все на место, если в поисковике не будет пиратских версий. Дело в том, что если закрывать глаза на это, что будущее медиаотрасти разрушится. Помимо этого убытки из-за пиратства насчитываются многомиллионные. Представитель «Газпром-медиа» Мария Громова заявила, что до того, как данная проблема будет не решена их каналы не будут транслироваться в «Яндексе». Они неоднократно обращались с требованием, чтобы такой контент был заблокирован, но ничего не изменилось.

До этого сообщалось, что после переговоров «Яндекс» и телеканалы договорились и с 2017 году сервис транслировал их контент на разных площадках, а также на главной странице сервиса.


Анна Котова
Новости по теме
«Яндекс» отказался от блокировки канала Ходорковского «МБХ-Медиа»
«Яндекс» отказался от блокировки канала Ходорковского «МБХ-Медиа»

От владельцев «Яндекс.Дзен» надзорный орган потребовал блокировку канала Ходорковского «МБХ-Медиа». Компания объяснила свою отрицательную позицию к блокировке.

В «Яндексе» рассказали о закрытии своего фотохостинга
В «Яндексе» рассказали о закрытии своего фотохостинга

Специалисты «Яндекс» провели тщательное аналитическое исследование популярности фотохостинга «Яндекс.Фотки», показавшее нецелесообразность поддержки данного…

Онлайн-кинотеатры: «Яндекс» помогает интернет-пиратам
Онлайн-кинотеатры: «Яндекс» помогает интернет-пиратам

 Олег Туманов заявил, что из-за пиратской информации бенефициары получают примерно в пять раз меньше доходов.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости