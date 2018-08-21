«Яндекс» обвинили в пиратстве российские телеканалы

«Газпром-медиа», «Национальная медиагруппа» и «Первый канал» убрали из поисковиков свои онлайн-трансляции.

Многие крупные российские телеканалы обвинили «Яндекс» в пиратстве. Сейчас все они убрали из поисковиков свои трансляции, но заявили, что вернут все на место, если в поисковике не будет пиратских версий. Дело в том, что если закрывать глаза на это, что будущее медиаотрасти разрушится. Помимо этого убытки из-за пиратства насчитываются многомиллионные. Представитель «Газпром-медиа» Мария Громова заявила, что до того, как данная проблема будет не решена их каналы не будут транслироваться в «Яндексе». Они неоднократно обращались с требованием, чтобы такой контент был заблокирован, но ничего не изменилось.

До этого сообщалось, что после переговоров «Яндекс» и телеканалы договорились и с 2017 году сервис транслировал их контент на разных площадках, а также на главной странице сервиса.

Анна Котова