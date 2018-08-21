Минздрав предложил «украсить» устрашающими картинками бутылки со спиртными напитками

На бутылки с алкоголем предлагают клеить этикетки, информирующие потребителей о последствиях употребления спиртных напитков. Аналогичные «демотиваторы» публикуют на пачках сигарет.

Бутылки со спиртными напитками вскоре могут «украсить» такими же устрашающими картинками-предупреждениями, как на упаковках с сигаретами. Идею по размещению информации и вреде горячительных напитков предложил Минздрав. На данный момент рассматриваются и обговариваются перспективы данного решения. Как сообщают в ведомстве, мера направлена на то, чтобы показать гражданам все последствия злоупотребления алкоголем, а также объяснить людям, что спиртное приводит к тяжелым социальным последствиям. После утверждения нововведения его включат в Стратегию формирования здорового образа жизни, рассчитанную до 2025 года. На данный момент на бутылках размещается только предупредительная надпись о вреде чрезмерного употребления алкоголя и о том, что детям, беременным, а также людям с заболеванием ЦНС категорически запрещено употреблять данные напитки.

Специалисты уверены, что идея с устрашающими картинками сработает в деле борьбы с алкоголизмом. «Антитабачные» картинки уже стали отличным примером в данном вопросе.

Мирослава Донцова