Сегодня мусульмане всего мира отмечают великий праздник Курбан-байрам

Также по-арабски его называют Ид аль-Адха. Отмечается он в 10-й день месяца зуль-хиджжа по исламскому лунному календарю. После этого продолжается три дня.

В 2018 году великий праздник Курбан-байрам начинается 21 августа. Знаменует собой данное празднество окончание хаджа – ежегодного паломничества мусульман всего мира в Мекку, расположенную в Саудовской Аравии.

Происходит слово «курбан» от арабского корня КРБ, в который заложено значение всего, что так или иначе связано с «приближением». Исходя из этого, считает, что сущностью данного праздника является не только жертвоприношение, сколько сам факт «приближения к Аллаху» посредством данного обряда.

История повеления курбана уходит в седую древность и связана, прежде всего, с пророком Ибрахимом, который увидел сон, в котором ему было приказано принести в жертву своего младшего сына. Сначала он подумал, что это наваждение, но видения повторялись. Тогда Ибрахим решил исполнить приказ и в момент, когда он занес над сыном нож, услышал голос, который сказал, что свой сон он уже выполнил. После этого он увидел барашка, которым было велено совершить курбан. Согласно мусульманскому толкованию, Аллаху не нужны были никакие жертвоприношения, он лишь испытывал силу веры своего пророка.

Николай Офицеров