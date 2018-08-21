В российской столице можно сделать фото с живыми статуями

На столичных улицах Никольской, Ильинке, Крымской набережной, Покровке, Якиманке и в Зарядье в период пятница-воскресенье будут работать живые статуи. Любой житель или гость Москвы может с легкостью сделать с ними фото или снять запоминающийся видеоролик. В отношении статуй интригует тот факт, что они внезапно оживают — это происходит в момент, когда этого совершенно не ждешь. Далеко не каждый человек оказывается готов к такому развитию событий. Об этом проинформировал сайт Москва News.

Такие статуи, как Архангел, Золотая королева, Тургеневская девушка пугают. Однако наиболее страшным из статуй является Часовщик, сошедший со страниц книги «Алиса в стране Чудес». Уточняется, что в основном он находится в неподвижности, но когда начинается двигаться — это действительно страшно.



